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49 минут назад

Россияне стали чаще ездить на шопинг в Беларусь

Нижегородская правда

На фоне дефицита товаров ушедших из РФ зарубежных брендов россияне стали чаще ездить за покупками в Беларусь, об этом пишет Infox.ru со ссылкой на «Деловой Петербург».

Россияне стали чаще ездить на шопинг в Беларусь
Фото: sm-news.rusm-news.ru

Шопинг в Беларуси постепенно становится российским трендом, некоторые туроператоры даже запускают в качестве эксперимента шопинг-туры с возможностью оформления карт Visa или Mastercard. Но и с картой «Мир» россияне в Беларуси чувствуют себя неплохо.

Наибольший поток шопоголиков в Беларусь наблюдается из Москвы. По отремонтированному шоссе добираться до Минска стало проще, поэтому москвичи активно приезжают туда за импортными вещами, бронируют отели.

Из Северо-Западного региона, благодаря прямому ж/д сообщению с Минском, турпоток тоже большой. Но отсюда местные чаще ездят в соседнюю республику отдыхать, а возможность купить вещи международных брендов рассматривают как приятный бонус к путешествию, отмечают эксперты.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что в России турфирмы стали предлагать шоп-туры в Беларусь.

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