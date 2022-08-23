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21 минуту назад

Раскрыта стоимость отдыха в Абхазии в конце сезона

Мира Маркина

Стало известно, сколько стоит отдых в Абхазии в конце августа-сентябре. Об этом рассказали в эфире телеканала "Москва 24".

Неделя на двоих взрослых в конце августа будет стоить путешественникам от 27 до 40 тысяч рублей. Отдохнуть в Абхазии подешевле можно в конце сентября. Например, с 20 по 27 число номер в пансионате "Золотой берег" на двоих будет стоить 14700 рублей. Cтандартный двухместных номер без балкона там же обойдется в 14 тысяч рублей.

Как рассказал телеканалу турист, приехавший на отдых в Абхазию неделю назад, около 10-12 тысяч он потратил на бензин и примерно 2 тысяч на платную дорогу.

"Поселился я в Гагре, в санатории на берегу моря. Жилье здесь стоит от 4 тысяч рублей с завтраком. Комплексный обед обходится примерно в 250-300 рублей", - поделился мужчина.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристический поток в Абхазию в этом сезоне вырос на 10% по сравнению с 2021 годом. По мнению экспертов, это связано с удобной логистикой и относительно низкими ценами, которые на 10-15% ниже, чем в Сочи.

Ранее туристы раскрыли стоимость круглогодичных путешествий.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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