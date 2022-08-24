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1 час назад

В Сочи встретили пятимиллионного туриста

Inc-Newsиещё 1

В Сочи встретили пятимиллионного туриста. Им стал житель Нижнего Новгорода, который приехал отдыхать на южный курорт вместе со своей семьей.

В Сочи встретили пятимиллионного туриста
Фото: Inc-NewsInc-News

В Сочи встретили пятимиллионного туриста с начала 2022 года. Им оказался нижегородец Виктор Беляков, приехавший в отпуск в южный курорт с супругой Натальей и сыном Кириллом.

Юбилейных гостей курорта торжественно встречали на посту "Магри" в Лазаревском районе. Туристам вручили подарочные сертификаты на бесплатное посещение "Сочи-парка" и семейный ужин в одном из городских ресторанов.

"Каждый приезд в Сочи - памятное событие для нас. Много ожиданий связано и с ближайшими десятью днями, которые мы решили провести на побережье Черного моря. Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей. Ехали в отпуск с хорошим настроением, а теперь еще огромный дополнительный заряд бодрости и позитива получили",

- прокомментировал турист-юбиляр.

Отметим, что Сочи продолжает бить рекорды популярности среди российских путешественников. Так, трехмиллионного гостя встретили в аэропорту Сочи в июне, а четырехмиллионного - на городском ж/д вокзале в июле. До конца года город-курорт намерен принять более 7 млн туристов.

Новости путешествий,Виктор Беляков,
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