В Сочи встретили пятимиллионного туриста. Им стал житель Нижнего Новгорода, который приехал отдыхать на южный курорт вместе со своей семьей.
В Сочи встретили пятимиллионного туриста с начала 2022 года. Им оказался нижегородец Виктор Беляков, приехавший в отпуск в южный курорт с супругой Натальей и сыном Кириллом.
Юбилейных гостей курорта торжественно встречали на посту "Магри" в Лазаревском районе. Туристам вручили подарочные сертификаты на бесплатное посещение "Сочи-парка" и семейный ужин в одном из городских ресторанов.
"Каждый приезд в Сочи - памятное событие для нас. Много ожиданий связано и с ближайшими десятью днями, которые мы решили провести на побережье Черного моря. Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей. Ехали в отпуск с хорошим настроением, а теперь еще огромный дополнительный заряд бодрости и позитива получили",
- прокомментировал турист-юбиляр.
Отметим, что Сочи продолжает бить рекорды популярности среди российских путешественников. Так, трехмиллионного гостя встретили в аэропорту Сочи в июне, а четырехмиллионного - на городском ж/д вокзале в июле. До конца года город-курорт намерен принять более 7 млн туристов.