В Сочи встретили пятимиллионного туриста

"Каждый приезд в Сочи - памятное событие для нас. Много ожиданий связано и с ближайшими десятью днями, которые мы решили провести на побережье Черного моря. Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей. Ехали в отпуск с хорошим настроением, а теперь еще огромный дополнительный заряд бодрости и позитива получили",