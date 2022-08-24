Япония упростит правила въезда для привитых иностранных туристов

Власти Японии планируют отменить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три этапа вакцинации. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду сообщает агентство Bloomberg .

Премьер уточнил, что правила въезда в страну будут упрощены уже 7 сентября. Кисида добавил, что в скором времени власти также примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежедневно въезжающих в страну туристов. Сейчас он остается на уровне 20 тысяч. Между тем ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что местное правительство собирается разрешить въезжать в страну ежесуточно 50 тысячам путешественников.