Япония упростит правила въезда для привитых иностранных туристов

Власти Японии планируют отменить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три этапа вакцинации. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду сообщает агентство Bloomberg.
Премьер уточнил, что правила въезда в страну будут упрощены уже 7 сентября. Кисида добавил, что в скором времени власти также примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежедневно въезжающих в страну туристов. Сейчас он остается на уровне 20 тысяч. Между тем ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что местное правительство собирается разрешить въезжать в страну ежесуточно 50 тысячам путешественников.
Сейчас въезд в Японию по-прежнему разрешен только гражданам страны, а также лицам с долгосрочными и предварительно выданными туристическими визами. Более того, в июне местные власти разрешили посещать страну иностранным путешественникам в организованных туристических группах.