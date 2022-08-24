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35 минут назад

Япония упростит правила въезда для привитых иностранных туристов

Lenta.ruиещё 2

Власти Японии планируют отменить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три этапа вакцинации. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду сообщает агентство Bloomberg.

Япония упростит правила въезда для привитых иностранных туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Премьер уточнил, что правила въезда в страну будут упрощены уже 7 сентября. Кисида добавил, что в скором времени власти также примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежедневно въезжающих в страну туристов. Сейчас он остается на уровне 20 тысяч. Между тем ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что местное правительство собирается разрешить въезжать в страну ежесуточно 50 тысячам путешественников.

Сейчас въезд в Японию по-прежнему разрешен только гражданам страны, а также лицам с долгосрочными и предварительно выданными туристическими визами. Более того, в июне местные власти разрешили посещать страну иностранным путешественникам в организованных туристических группах.

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