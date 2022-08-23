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1 час назад

На турецком курорте в Мугла количество российских туристов в 6 раз меньше, чем британцев

runews24.ru

В Управлении культуры и туризма турецкого города Мугла сообщили, что количество гостей в провинции за первые 7 месяцев этого года составило 1,5 миллиона туристов.

На турецком курорте российских туристов в 6 раз меньше, чем британцев
Фото: runews24runews24

Большую их часть составили туристы из Британии — 685 тысяч человек.

Следом оказалась Россия, которая уступила Великобритании по объему приезжающих отдыхающих. В этом году соотечественников набралось около 144 тысяч человек, что в 6 раз меньше, чем британцев.

Замыкает круг гостей Германия, Польша и Нидерланды.

Напомним, что эксперты туризма сообщили российским гражданам, что скидочных предложений в Турции во время бархатного сезона не планируется.

Так, чек на туры в Турцию вырос на 61,6%.

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