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1 час назад

В Европе допустили частичный запрет на въезд российских туристов

Lenta.ru

Власти Литвы выступают за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза, однако согласилась бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает агентство BNS.

В Европе допустили частичный запрет на въезд российских туристов
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, премьер-министр допустил частичный запрет на въезд в Европу российских туристов.

«Мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, потенциально, Финляндию», — пояснил Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже принятым мерам. По словам премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов в страну — это проблема, которую необходимо решить.

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