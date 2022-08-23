В Европе допустили частичный запрет на въезд российских туристов

Власти Литвы выступают за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза, однако согласилась бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает агентство BNS.