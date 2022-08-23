Россиянам предложат туры на Карибы и в Азию через Турцию

Российские туроператоры готовят пакетные туры на Карибы и в Юго-Восточную Азию через турецкую Анталью. Об этом сообщает газета «Известия».

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В настоящее время, по словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, на Карибы или в Юго-Восточную Азию почти невозможно добраться, а маршрут через Анталью самый дешевый и практически единственный способ долететь до курортов. На текущий момент полеты в Таиланд анонсировали компании «Аэрофлот» и Etihad, однако только с вылетами из Москвы. Вместе с тем, запуск рейсов ждут и в регионах, заявил эксперт.

«Важно, что это будут пакетные предложения. То есть если условный рейс Самара–Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны. Это намного надежнее, чем лететь самостоятельно»,

— считает эксперт.

Ожидается, что улететь можно будет в Анталью, а затем на Карибы и в Азию, из аэропортов Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска.

Туры в Доминикану с перелетом через Анталью уже начал продавать туроператор Anex Tour. Стоимость такого предложения начинается от 368 тыс. рублей на двоих за 14 дней. В эту сумму входят одна ночь в Анталье, 11 ночей в Доминикане и две ночи в полете. Проживание во всех случаях — в пятизвездочных отелях с системой «все включено».