Туристы раскрыли стоимость круглогодичных путешествий

29-летний молодой человек по имени Эрнестас Тиминас и 31-летняя девушка Дарина Карпицкая начали путешествовать после пандемии коронавируса. Они уволились с работ и основали свое агентство по дизайну и маркетингу.

По словам туристов, они стараются жить аскетично: не останавливаться в дорогих отелях и чаще готовить еду дома. Месяц жизни в поездках обходится им примерно в четыре тысячи долларов (это около 238 тысяч рублей). Примерно половина этой суммы - стоимость жилья. 800 долларов (47,7 тысячи рублей) уходит на еду и другие покупки в магазинах. На бензин путешественники тратят 500 долларов (29,8 тысячи рублей). Развлечения и различные услуги обходятся в 300 долларов (17,9 тысячи рублей). Кроме того, пара тратит 200 долларов (11,9 тысячи рублей) ежемесячно на образовательные курсы.