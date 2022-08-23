Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Из аэропорта Нового Уренгоя запустят международные рейсы

РИА "ФедералПресс"

«С точки зрения экономики будем решать. Будущее за международными полетами из Нового Уренгоя», – сообщил глава региона.

Из аэропорта Нового Уренгоя запустят международные рейсы
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Дмитрий Артюхов отметил, что чартерные рейсы из воздушной гавани газовой столицы точно будут востребованы у ямальцев. Сегодня северяне летают за границу через аэропорты Тюмени, Екатеринбурга и Москвы, что отражается на бюджете поездки.

Губернатор не стал озвучивать конкретные сроки запуска международных рейсов. Он отметил, что эти вопросы будут решаться после выхода аэропорта на плановые показатели. В настоящее время завершается строительство нового терминала воздушной гавани Нового Уренгоя.

«ФедералПресс» информировал ранее о том, что авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы в Москву и Тюмень из аэропортов округа перед началом учебного года.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители