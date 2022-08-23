Из аэропорта Нового Уренгоя запустят международные рейсы

«С точки зрения экономики будем решать. Будущее за международными полетами из Нового Уренгоя», – сообщил глава региона.
Дмитрий Артюхов отметил, что чартерные рейсы из воздушной гавани газовой столицы точно будут востребованы у ямальцев. Сегодня северяне летают за границу через аэропорты Тюмени, Екатеринбурга и Москвы, что отражается на бюджете поездки.
Губернатор не стал озвучивать конкретные сроки запуска международных рейсов. Он отметил, что эти вопросы будут решаться после выхода аэропорта на плановые показатели. В настоящее время завершается строительство нового терминала воздушной гавани Нового Уренгоя.
«ФедералПресс» информировал ранее о том, что авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы в Москву и Тюмень из аэропортов округа перед началом учебного года.