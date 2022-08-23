Туристы из Сибири нашли способ платить меньше за туры в Египет

Турагенты из приграничных с Казахстаном областей наблюдают возросший спрос на туры в Египет с вылетом из аэропортов соседнего государства. «Наши клиенты предпочитают отправляться на отдых через Нур-Султан», - отметила Яна Буравская (турагентство «География», Омск). Зачастую такие туры обходятся в 2 раза дешевле, чем с вылетом из Екатеринбурга или Новосибирска.

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Из зарубежных курортных направлений жителям Омска доступна только Анталья на прямых рейсах Turkish Airlines. Прямого перелета в Египет нет. Чтобы отдохнуть на курортах Красного моря, туристы делают выбор между отправлением из Москвы и соседнего Казахстана. Тур на 12 дней в начале сентября с вылетом из российской столицы и размещением в Albatros Sharm 4* (Шарм-эль-Шейх) стоит 136 тыс. руб. Авиабилеты из Омска в Москву и обратно обойдутся как минимум в 11 тыс. руб. на одного пассажира. Таким образом, полная стоимость поездки составит 158 тыс. руб. на двоих.

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Тур с проживанием в этом же отеле, но с перелетом из Нур-Султана рейсом а/к Scat Airlines можно забронировать еще дешевле - за 118 тыс. руб. Добраться до аэропорта туристы смогут, например, на поезде. Билет из Омска в плацкарте можно купить всего за 2,5 тыс. руб. в один конец. Дорога займет 14 часов. Итого поездка обойдется в 128 тыс. руб. на двоих. «Клиенты, желающие сэкономить, зачастую выбирают именно этот вариант», - отмечает Яна Буравская.

Помимо приведенных маршрутов, можно отправиться в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга, прямыми рейсами египетской авиакомпании AlMasria, а в Хургаду - на бортах IFly. Однако цены на туры с таким перелетом существенно выше московских. Например поездка на 12 дней в названный выше отель обойдется в 335 тыс. руб. Поэтому такой вариант омские туристы не рассматривают.

Ближайшие к границе казахские аэропорты - Нур-Султан, Актобе, Костанай, Усть-Каменогорск - иногда предпочитают и жители других городов Сибири и Урала. Трансфер на машине или автобусе, например, от Оренбурга до Актобе займет 6 часов, от Челябинска до Костаная – 7–8 часов.