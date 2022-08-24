Россиянам назвали самые бюджетные курорты для отдыха в бархатный сезон

Курорты ЮФО и СКФО вошли в топ самых популярных для отдыха в горах в сентябре и октябре. Рейтинг публикует сервис бронирований tvil.ru. с указанием средней продолжительности и цены за сутки.

«Пятигорск, Ставропольский край – 2600 рублей / 6 ночей»,

– сказано в сообщении.

На втором месте популярный курорт Краснодарского края – Красная Поляна. Туристы планируют здесь провести осенью в среднем пять дней за 4580 рублей в сутки. В десятку также попал крымский Бахчисарай. Там можно снять жилье за 3430 рублей в сутки. Отдыхающие планируют остановиться на две ночи.

Привлек внимание туристов Владикавказ в Северной Осетии с ценой 2681 рублей в сутки, едут на три ночи. Замыкает топ-10 курортов для отдыха в бархатный сезон Домбай в Карачаево-Черкессии. Бронируют на четыре ночи, цена за сутки 3763 рублей.