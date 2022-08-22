Туристы не торопятся уезжать из Москвы из-за смога

В Москве уже несколько дней ощущается запах гари, который особенно заметен по утрам. Туристы рассказали, как они спасаются от него, спешат ли покинуть столицу и к чему готовятся, в телеграм-канале «Крыша ТурДома». На момент написания новости в опросе приняло участие более 1600 человек.

Фото: tourdom tourdom

В 2010 году многие жители столицы старались улететь / уехать / убежать куда угодно, лишь бы появилась возможность дышать полной грудью, но пока всё не так. Только 1% из проголосовавших сообщил, что планирует покинуть Москву и уехать на отдых за границу. Еще 2% – хотят отправиться в другой регион.

18% участников опроса спасаются, закрыв окна и включив кондиционер, а 21% терпит неудобства, крепко сжав зубы. Также часть проголосовавших отметила, что в их районе нет смога. Этот вариант выбрали 12% опрошенных. Еще 4% вовремя покинули столицу и уже отдыхают на морском побережье. Остальные участники опроса хотели узнать его результаты или делились мнением в комментариях.

Некоторые подписчики телеграм-канала шутят, что потеряли обоняние после перенесенного ковида и теперь запах гари им не страшен. Другие отмечают, что горький опыт 2010 года их подготовил к новому вызову: «Установлены хорошие окна, две сплит-системы и система увлажнения-очистки воздуха. Дым 2010 года научил… Подготовились».

Во время визита в Рязанскую область, по территории которой сейчас распространяется пламя, мэр Москвы рассказал о борьбе с возгоранием и заострил внимание на сложности решения проблемы. «Из-за верховых пожаров ситуация остаётся крайне сложной. Проблема ещё и в том, что территория возгораний малодоступна – основное тушение ведётся с вертолётов и самолётов»,– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.