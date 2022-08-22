Названы минусы электронных путевок для туристов

Система не поможет избавиться от мошенников, которые найдут способ обхода закона, сказал НСН эксперт Алексан Мкртчян.
Введение электронных путевок и QR-кодов добавит туристам уверенности, но не искоренит мошенников на рынке туристических услуг, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России осенью должны были запустить систему, которая бы максимально легализовала туристический рынок. Туроператоры заносили бы в нее основную информацию о путешественниках и их поездке, выдавали бы электронные путевки, а также QR-коды. Мкртчян заявил, что запуск системы перенесли на весну 2023 года.
«Запуск перенесли на весну, дата стоит 1 марта, но может снова сдвинут. Не успели к 1 сентября создать систему. Для туристов станет все еще более прозрачнее: куда он едет, как проходит оплата, что с авиабилетами, отелем. Турист получит больше уверенности, но есть негативные моменты, к примеру, утечка персональных данных», - сказал Мкртчян.
«Нелегалов на рынке меньше процента. В случае мошенничества шум от них больше, чем от тех, кто работает легально, потому и создается впечатление, что их много. Думаю, система не поможет избиваться от них, найдут, как обойти закон. Никуда не денутся и люди, которые будут вестись на уловки мошенников», - резюмировал Мкртчян.