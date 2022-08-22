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1 час назад

Названы минусы электронных путевок для туристов

Национальная Служба Новостей

Система не поможет избавиться от мошенников, которые найдут способ обхода закона, сказал НСН эксперт Алексан Мкртчян.

Названы минусы электронных путевок для туристов
Фото: nsn.fmnsn.fm

Введение электронных путевок и QR-кодов добавит туристам уверенности, но не искоренит мошенников на рынке туристических услуг, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В России осенью должны были запустить систему, которая бы максимально легализовала туристический рынок. Туроператоры заносили бы в нее основную информацию о путешественниках и их поездке, выдавали бы электронные путевки, а также QR-коды. Мкртчян заявил, что запуск системы перенесли на весну 2023 года.

«Запуск перенесли на весну, дата стоит 1 марта, но может снова сдвинут. Не успели к 1 сентября создать систему. Для туристов станет все еще более прозрачнее: куда он едет, как проходит оплата, что с авиабилетами, отелем. Турист получит больше уверенности, но есть негативные моменты, к примеру, утечка персональных данных», - сказал Мкртчян.

«Нелегалов на рынке меньше процента. В случае мошенничества шум от них больше, чем от тех, кто работает легально, потому и создается впечатление, что их много. Думаю, система не поможет избиваться от них, найдут, как обойти закон. Никуда не денутся и люди, которые будут вестись на уловки мошенников», - резюмировал Мкртчян.

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