Названы три лучших направления для отдыха в России в бархатный сезон

Длительный бархатный сезон прогнозируется в России осенью, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», куда лучше всего поехать в этот период и сколько будут стоить туры.
По его словам, в топе мест, куда лучше всего отправиться на отдых в бархатный сезон, находятся Краснодарский край, Калининград и Байкал.
— Самым популярным направлением в этот период будут курорты Краснодарского края, если мы говорим про те варианты, куда открыты полеты. Второе направление по популярности — это Байкал. Также я рекомендую ехать в Калининград, — заявил Мельник.
Эксперт рассказал, что минимальная стоимость пакетного тура по данным направлениям начинается от 40 тысяч рублей на неделю за двоих.
— Надеюсь, что цены начнут снижаться. Хотя уже сейчас мы можем наблюдать незначительные корректировки в меньшую сторону. В Сочи в бархатный сезон можно будет слетать за 50 тысяч на неделю за двоих. Это самый дешевый вариант. Тур в Калининград обойдется немного дешевле — от 40 тысяч рублей. А поездка на Байкал на тот же срок выйдет минимум от 70 тысяч.