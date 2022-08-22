Названы три лучших направления для отдыха в России в бархатный сезон

— Надеюсь, что цены начнут снижаться. Хотя уже сейчас мы можем наблюдать незначительные корректировки в меньшую сторону. В Сочи в бархатный сезон можно будет слетать за 50 тысяч на неделю за двоих. Это самый дешевый вариант. Тур в Калининград обойдется немного дешевле — от 40 тысяч рублей. А поездка на Байкал на тот же срок выйдет минимум от 70 тысяч.