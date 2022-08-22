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1 час назад

Названы три лучших направления для отдыха в России в бархатный сезон

Вечерняя Москва

Длительный бархатный сезон прогнозируется в России осенью, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», куда лучше всего поехать в этот период и сколько будут стоить туры.

Названы три лучших направления для отдыха в России в бархатный сезон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, в топе мест, куда лучше всего отправиться на отдых в бархатный сезон, находятся Краснодарский край, Калининград и Байкал.

— Самым популярным направлением в этот период будут курорты Краснодарского края, если мы говорим про те варианты, куда открыты полеты. Второе направление по популярности — это Байкал. Также я рекомендую ехать в Калининград, — заявил Мельник.

Эксперт рассказал, что минимальная стоимость пакетного тура по данным направлениям начинается от 40 тысяч рублей на неделю за двоих.

— Надеюсь, что цены начнут снижаться. Хотя уже сейчас мы можем наблюдать незначительные корректировки в меньшую сторону. В Сочи в бархатный сезон можно будет слетать за 50 тысяч на неделю за двоих. Это самый дешевый вариант. Тур в Калининград обойдется немного дешевле — от 40 тысяч рублей. А поездка на Байкал на тот же срок выйдет минимум от 70 тысяч.

Новости путешествий,Роман Вильфанд,
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