Туристы стараются поменьше выходить из отелей в Анапе

В соцсетях активно обсуждают отзыв официального представителя МИД РФ Мари Захаровой об отдыхе в Анапе. «Это фантастика! Море, солнце, сосны и можжевельники, песок и скалы», - написала дипломат в своем телеграм-канале и пообещала снова вернуться на курорт. «Здесь очень удобно и отдыхать на пляжах, и исследовать достопримечательности края».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Некоторые пользователи канала «Крыша Турдома» удивляются выбору Марии Захаровой:

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«Отсутствие сервиса и зеленое море». «Только на выходные можно скататься, не более». Одни из них ругают отели. «Все, что будет прилично на нашем юге, по ценам вместе с билетами выйдет дороже хороших турецких 5 звезд». Другие негативно отзываются о море: «Пляж отличный, а вот море – болото». «Анапа - классный курорт и для детей, и взрослых. Но море часто зеленушное».

Есть и такие, кто в целом доволен отдыхом.

«Отель отличный, пляж отельный офигенный – чисто, тины нет, песочек и дюны шедевральные. Воздух в нашей части Пионерского проспекта вкусный – сосны, туи, розы», - пишет турист из Джемете. «Здесь здорово! Два моря, песчаные косы, развитая инфраструктура, огромное количество природы и достопримечательностей», - присоединяется другой поклонник курорта.

Туристам не всегда удается подобрать подходящий отель, поэтому отзывы столь разнятся. Турагент, участвующий в дисскусии, пишет, что качественного размещения в Анапе, и тем более в районе Джемете, достаточно, на любой кошелёк.

В то же время оказалось, что многие предпочитают поменьше выходить за территорию гостиницы. «Мы, как правило, в основном сидим в отеле. Выбираем вариант «всё включено», с соснами, с гамаками и наслаждаемся пляжем». «Как только отправишься погулять в город, тут тебе вся картина и открывается – грязь и мусор. Мы когда были, еще и канализацию прорвало на центральной улице Витязево – запах соответствующий». Тему поддерживают другие пользователи. «Администрации города – жирный минус! Мы в ужасе от дорог - тротуары разбиты, плитка местами вываливается, лужи не просыхают в некоторых местах... в общем, разруха полная. Ещё и грязь, мусор, урны полные не убирают», - пишет турист, отдыхающий сейчас в Джемете. Читатели проводят аналогию с Турцией: там тоже из некоторых отелей лучше не выходить.

Инфраструктура на российских южных курортах появится постепенно, надеются пользователи. Сейчас, когда турпоток в Краснодарский край стал активно расти, можно ожидать интенсивного развития Анапы и других городов.