Немцы обогнали россиян по турпотоку в Турцию

С января по июль 2022 года Турцию посетили почти 2,2 миллиона российских туристов — это на 15,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства культуры и туризма страны.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, за первые семь месяцев текущего года доля российского рынка на курортах Турции составила 9,54 процента, это второе место в общем рейтинге стран по турпотоку. На первой строчке оказалась Германия, откуда приехали почти три миллиона путешественников — немецкий рынок обогнал российский почти на три процента.

Третье место по турпотоку заняла Великобритания, откуда прибыли 1,8 миллиона отдыхающих. Таким образом, доля британского рынка составила 7,8 процента. Замыкают пятерку лидеров Болгария (1,43 миллиона туристов) и Иран (1,27 миллиона).