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2 часа назад

Немцы обогнали россиян по турпотоку в Турцию

Lenta.ruиещё 2

С января по июль 2022 года Турцию посетили почти 2,2 миллиона российских туристов — это на 15,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства культуры и туризма страны.

Немцы обогнали россиян по турпотоку в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, за первые семь месяцев текущего года доля российского рынка на курортах Турции составила 9,54 процента, это второе место в общем рейтинге стран по турпотоку. На первой строчке оказалась Германия, откуда приехали почти три миллиона путешественников — немецкий рынок обогнал российский почти на три процента.

Третье место по турпотоку заняла Великобритания, откуда прибыли 1,8 миллиона отдыхающих. Таким образом, доля британского рынка составила 7,8 процента. Замыкают пятерку лидеров Болгария (1,43 миллиона туристов) и Иран (1,27 миллиона).

Всего за первые семь месяцев 2022 года в Турции побывали 23 миллиона иностранных туристов. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году — тогда этот показатель составлял 10 миллионов.

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