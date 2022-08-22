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2 часа назад

Турцию посетили более 2,1 млн туристов из России

Газета.Ru

Более 2,1 млн туристов из России посетили Турцию в первые семь месяцев 2022 года. Об этом ТАСС заявили в Министерстве культуры и туризма страны.

Турцию посетили более 2,1 млн туристов из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«За первые семь месяцев Турцию посетили 2 млн 197 тыс. граждан России, что на 41,46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в турецком ведомстве.

Там также добавили, что за указанный период Турцию посетили 26,1 млн иностранных туристов. Прирост туристов в Турцию в период с января по июль составил 128,28% по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. При этом больше всего туристов прибыло из Германии.

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