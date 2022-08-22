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3 часа назад

Россияне поехали в Грузию и пожаловались на обман с арендой

Lenta.ru

Россияне поехали в Грузию и столкнулись с обманом при самостоятельном бронировании жилья. Своей историей они поделились с порталом TourDom.ru

Россияне поехали в Грузию и пожаловались на обман с арендой
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Туристы рассказали, что при заселении в гостевой дом в Аджарии пообщались с его хозяйкой, которая озвучила им стоимость аренды. Однако на следующий день россияне встретили владельца жилья, и цена проживания увеличилась примерно на треть.

Мужчина сообщил, что его супруга ошибочно назвала меньшую стоимость. Путешественники пожаловались, что на просьбу пригласить хозяйку для разговора владелец жилья заявил, что сейчас ее нет дома, а вернется она только поздно вечером.

Вместе с тем туристы подчеркнули, что за последние несколько дней они не впервые сталкиваются с подобной мошеннической схемой. И если ранее они соглашались заплатить большую сумму, чем было оговорено изначального, то сейчас россияне решились проявить принципиальность и дождаться владелицу дома. Однако, чем закончился конфликт, до сих пор неизвестно.

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