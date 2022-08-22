Россияне поехали в Грузию и пожаловались на обман с арендой

Россияне поехали в Грузию и столкнулись с обманом при самостоятельном бронировании жилья. Своей историей они поделились с порталом TourDom.ru

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Туристы рассказали, что при заселении в гостевой дом в Аджарии пообщались с его хозяйкой, которая озвучила им стоимость аренды. Однако на следующий день россияне встретили владельца жилья, и цена проживания увеличилась примерно на треть.

Мужчина сообщил, что его супруга ошибочно назвала меньшую стоимость. Путешественники пожаловались, что на просьбу пригласить хозяйку для разговора владелец жилья заявил, что сейчас ее нет дома, а вернется она только поздно вечером.