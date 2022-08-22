Эксперт объяснил резкое повышение цен на туры в Турцию

— Если говорить о Стамбуле, то туда летает очень мало самолетов. Turkish Airlines увеличила топливный сбор для самолетов из Москвы, потому что они пользуются монополией и могут позволить устанавливать те цены, которые считают нужными и выгодными для себя. Берут, пока можно, — заявил Мельник.