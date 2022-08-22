Эксперт объяснил резкое повышение цен на туры в Турцию

Резкое повышение цен на туры в Турцию обусловлено закрытием большинства аэропортов на российских курортах, увеличением стоимости авиабилетов и индивидуальным курсом доллара у туроператоров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.
— Повышенные цены на турецкие курорты наблюдаются весь летний период. На это повлияло закрытие большинства аэропортов в южных курортах России, а также повышение стоимости авиабилетов. Более того, туроператоры продают пакетные туры по своему курсу доллара, который значительно выше реального, — рассказал эксперт.
Также собеседник «ВМ» объяснил, почему Turkish Airlines увеличила топливный сбор для самолетов из Москвы в Стамбул на 7 евро в одну сторону.
— Если говорить о Стамбуле, то туда летает очень мало самолетов. Turkish Airlines увеличила топливный сбор для самолетов из Москвы, потому что они пользуются монополией и могут позволить устанавливать те цены, которые считают нужными и выгодными для себя. Берут, пока можно, — заявил Мельник.