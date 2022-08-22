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3 часа назад

Метеоролог предсказал рекордно длинный бархатный сезон в России

Мира Маркина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал рекордно длинный бархатный сезон.

По словам эксперта, прогретое до 28 градусов море на черноморских курортах говорит о том, что отдыхать и купаться здесь туристам будет комфортно еще ближайшие несколько недель.

Более того, как отметил метеоролог, даже Балтийское море в Калининградской области прогрелось до 24 градусов, а значит, и там пляжный сезон продолжится в сентябре.

По мнению Вильфанда, такая тенденция может привести к тому, что бархатный сезон продлится до первой декады октября.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что полуголая туристка в магазине в Сочи возмутила россиян.

Новости путешествий,Видео,Роман Вильфанд,
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