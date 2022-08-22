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1 час назад

В Японии появился отель с необычными номерами

Большая Азия

Один из отелей в Японии предлагает своим постояльцам необычные тематические номера, которые воссоздают атмосферу криминального мира организованной преступности, передает «МИР 24».

В Японии появился отель с необычными номерами
Фото:  Большая Азия Большая Азия

В отеле всего восемь номеров и каждый стилизован по-своему. Так, один оформлен в стиле тюремной камеры, другой- в виде комнаты для допроса в полицейском участке. Есть в этом отеле и комнаты в виде офисов вымышленных кланов якудза.

Как отмечают владельцы отеля, в этих номерах можно устраивать деловые встречи, вечеринки и фотосессии.

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