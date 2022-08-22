В Японии появился отель с необычными номерами

Один из отелей в Японии предлагает своим постояльцам необычные тематические номера, которые воссоздают атмосферу криминального мира организованной преступности, передает «МИР 24».
В отеле всего восемь номеров и каждый стилизован по-своему. Так, один оформлен в стиле тюремной камеры, другой- в виде комнаты для допроса в полицейском участке. Есть в этом отеле и комнаты в виде офисов вымышленных кланов якудза.
Как отмечают владельцы отеля, в этих номерах можно устраивать деловые встречи, вечеринки и фотосессии.