АТОР перечислила направления для роскошных путешествий

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали ряд направлений, где могут отдохнуть состоятельные туристы.

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Как сообщили в ассоциации, некоторые государства стали более избирательны в вопросе путешественников. Так, неделей ранее глава Минтуризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, наступила пора ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто отдыхает "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой".

Специалисты также выделили для роскошного отдыха Карибы. Например, 10-дневный отдых на Кайманах вдвоем обойдется в сумму около миллиона рублей, а для въезда подойдет британская виза и должен быть сертификат о прививках. На отдых на острове Монтсеррат нужно будет выделить примерно 800 тысяч рублей за двоих.

Тем не менее одним из самых дорогих курортов считается Фиджи – государство в Океании. Еще в пандемийные времена оно стало позиционировать себя как "убежище для миллионеров".