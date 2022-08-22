АТОР перечислила направления для роскошных путешествий

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали ряд направлений, где могут отдохнуть состоятельные туристы.
Как сообщили в ассоциации, некоторые государства стали более избирательны в вопросе путешественников. Так, неделей ранее глава Минтуризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, наступила пора ориентироваться на "высококлассных туристов", а не тех, кто отдыхает "за 10 долларов в день, питаясь быстрорастворимой лапшой".
Специалисты также выделили для роскошного отдыха Карибы. Например, 10-дневный отдых на Кайманах вдвоем обойдется в сумму около миллиона рублей, а для въезда подойдет британская виза и должен быть сертификат о прививках. На отдых на острове Монтсеррат нужно будет выделить примерно 800 тысяч рублей за двоих.
Тем не менее одним из самых дорогих курортов считается Фиджи – государство в Океании. Еще в пандемийные времена оно стало позиционировать себя как "убежище для миллионеров".
Отмечается, что Таиланд и Индонезия также намереваются стать направлениями бизнес-класса, но на данный момент цены здесь доступные: чтобы слетать вдвоем в Таиланд, нужно порядка 146 тысяч рублей, в Индонезию – от 570 тысяч рублей.