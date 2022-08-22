В Дагестане захотели построить новый курорт-аналог Сочи

Российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

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Предварительная площадка для строительства нового курорта была выбрана на побережье Каспийского моря в Дагестане. При этом новый курорт может появиться из-за того, что в последнее время в регион значительно вырос туристический поток. При этом в Ростуризме подтвердили проработку вопроса о создании нового курорта.

Участники рынка предложили возвести комплекс на площади в 200 га с отелями. При этом на реализацию подобной задумки необходимо не менее 300 млрд рублей. Однако это позволит создать в регионе аналог Сочи, где будут горный и морской кластер.