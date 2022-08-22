Россиянка съездила на Мальдивы и описала отдых

Россиянка впервые съездила на Мальдивы и осталась в восторге от путешествия. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам туристки, она поехала на курорт, осознавая, что сейчас в регионе сезон дождей. Однако, чтобы не скучать в номере, путешественница выбрала дорогой пятизвездочный отель.

Девушка отметила, что поездка на роскошный остров стоила столько же, сколько путевка в отель премиум-класса в Турции. Туристка описала свой отдых фразой «это был шок».

«Первые два часа я бегала по нашему огромному номеру и пищала от восторга», — пояснила путешественница.

Россиянке понравился небольшой бассейн, ванная комната с душевой на улице, выход к Индийскому океану, а также уровень сервиса. В частности, путешественница рассказала, что иногда за целый день она не пересекалась с другими туристами.