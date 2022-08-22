Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
3 часа назад

Россиянка съездила на Мальдивы и описала отдых фразой «это был шок»

Lenta.ru

Россиянка впервые съездила на Мальдивы и осталась в восторге от путешествия. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка съездила на Мальдивы и описала отдых
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам туристки, она поехала на курорт, осознавая, что сейчас в регионе сезон дождей. Однако, чтобы не скучать в номере, путешественница выбрала дорогой пятизвездочный отель.

Девушка отметила, что поездка на роскошный остров стоила столько же, сколько путевка в отель премиум-класса в Турции. Туристка описала свой отдых фразой «это был шок».

«Первые два часа я бегала по нашему огромному номеру и пищала от восторга», — пояснила путешественница.

Россиянке понравился небольшой бассейн, ванная комната с душевой на улице, выход к Индийскому океану, а также уровень сервиса. В частности, путешественница рассказала, что иногда за целый день она не пересекалась с другими туристами.

Помимо этого, девушке удалось увидеть разных морских обитателей, сходить на спа-процедуры и йогу. Отмечается, что иногда на острове шел небольшой дождь, однако потом вновь было солнечно.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители