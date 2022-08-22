Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
4 часа назад

Туристка в Дагестане пожаловалась на избиение мужа

Lenta.ru

Россиянка впервые побывала в Дагестане и перечислила главные минусы региона, омрачившие ее путешествие. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка в Дагестане пожаловалась на избиение мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению читательницы портала, город Дербент совсем не подготовлен к тому, чтобы принимать туристов. В первую очередь она отметила, что в аптеках и магазинах не было ценников, а продавцы при виде отдыхающих придумывали цены на ходу.

Также туристка пожаловалась, что ее мужа на глазах женщин и детей избил «неадекват» за то, что он курил около отеля и пил вино. Отмечается, что у супруга россиянки остался шрам.

Помимо этого, девушку разочаровало то, что на улицах валялся мусор, а от помоек исходил неприятный запах.

«Женщины очень злые, ходят косят на русских, даже если те прилично одеты», — заключила путешественница.

Новости путешествий,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители