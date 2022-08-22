Туристка в Дагестане пожаловалась на избиение мужа

Россиянка впервые побывала в Дагестане и перечислила главные минусы региона, омрачившие ее путешествие. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению читательницы портала, город Дербент совсем не подготовлен к тому, чтобы принимать туристов. В первую очередь она отметила, что в аптеках и магазинах не было ценников, а продавцы при виде отдыхающих придумывали цены на ходу.

Также туристка пожаловалась, что ее мужа на глазах женщин и детей избил «неадекват» за то, что он курил около отеля и пил вино. Отмечается, что у супруга россиянки остался шрам.

Помимо этого, девушку разочаровало то, что на улицах валялся мусор, а от помоек исходил неприятный запах.