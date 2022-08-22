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4 часа назад

В Барселоне запретили «выпивку» на открытом воздухе

Мир новостей

Власти столицы Каталонии объявили о введении запрета на ботельон - распитие алкоголя на открытом воздухе. Нарушителям грозит штраф до 600 евро.

В Барселоне запретили «выпивку» на открытом воздухе
Фото:  Мир новостей Мир новостей

До настоящего времени денежное взыскание варьировалось от 60 до 100 евро, при уплате которых в течение 30 дней сумма уменьшалась на 75%.

Начальник городской полиции Guardia Urbana Педро Веласкес рассказал, что только за неделю - со 2 по 8 августа - штрафы за употребление спиртного на улице на сумму до 100 евро получили 747 человек. Более солидные суммы будут выписываться за причинение беспорядков или антиобщественное поведение, определение которых будет отдано на усмотрение отдельных офицеров. Новые правила предусматривают лишь 50-процентное снижение штрафа при его своевременной оплате.

Во время ботельонов десятки, сотни и даже тысячи молодых людей собираются на площадях, в парках или на пляжах, чтобы выпивать всю ночь. Для Барселоны такие «сборища» уже прошлым летом стали серьезной проблемой. Молодежь с четверга по воскресенье собиралась на открытом воздухе, потому что из-за коронавирусных ограничений бары в городе открывались только на ограниченное время или были закрыты. Жители района Побленоу, печально известного ботельонами, назвали его Бермудским треугольником. По мнению владельцев баров и ресторанов, новое постановление, обязывающее закрывать открытые террасы в наиболее посещаемых туристами частях города в 23 часа, лишь поспособствует появлению новых ботельонов.

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