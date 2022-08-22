В Барселоне запретили «выпивку» на открытом воздухе

Власти столицы Каталонии объявили о введении запрета на ботельон - распитие алкоголя на открытом воздухе. Нарушителям грозит штраф до 600 евро.

Фото: Мир новостей Мир новостей

До настоящего времени денежное взыскание варьировалось от 60 до 100 евро, при уплате которых в течение 30 дней сумма уменьшалась на 75%.

Начальник городской полиции Guardia Urbana Педро Веласкес рассказал, что только за неделю - со 2 по 8 августа - штрафы за употребление спиртного на улице на сумму до 100 евро получили 747 человек. Более солидные суммы будут выписываться за причинение беспорядков или антиобщественное поведение, определение которых будет отдано на усмотрение отдельных офицеров. Новые правила предусматривают лишь 50-процентное снижение штрафа при его своевременной оплате.