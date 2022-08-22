В продаже появились дешевые авиабилеты из Москвы в Сочи на ближайшие даты. Добраться до курорта 22 августа можно всего за 1700 руб., если воспользоваться рейсом «Аэрофлота» из Шереметьево, и за 1800 руб. на борту а/к «Победа» из Внуково. В тариф нацперевозчика уже включена перевозка багажа, «Победа» предлагает доплатить 1000 руб.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Недорого можно отправиться на курорт и в выходные, билет на 27-е число стоит от 1900 руб. (авиакомпания Nordwind).

В дальнейшем цены на перелет в аэропорт Адлера начнут расти. Поездка 31 августа обойдется как минимум в 2800 руб. в один конец, 1 сентября – от 6300, 2-го – от 8200.

Но если сразу планировать и обратную дорогу, так чтобы вернуться к началу сентября, стоимость билетов из Сочи в Москву разочаровывает. Наиболее бюджетный вариант на 29 августа предлагается за 16,9 тыс. руб., на 30-е – 14,8 тыс. Очевидно, такие тарифы связаны с повышенным спросом на последние даты августа: семьи с детьми возвращаются домой к началу учебного года.

Билеты в оба конца на период с 22 по 29 августа можно купить по цене от 17,5 тыс. руб., с 23 по 30-е – от 15,7 тыс. Самые дорогие кресла выставлены на период с 21 по 28 августа (от 20 тыс. руб.). Видимо, на эти даты наблюдается наиболее высокий спрос, большинство туристов предпочитает вернуться с курорта хотя бы за 3 дня до праздника знаний.

Перелет из других городов в Сочи обойдется существенно дороже. Жители Петербурга смогут слетать на курорт с 22 августа на неделю, заплатив как минимум 28 тыс. руб. Такая сумма получится, если отправиться в Адлер авиакомпанией Nordwind, а вернуться на борту Smartavia. Впрочем, если выбрать даты с 23 по 30 августа, поездка будет стоить на 7 тыс. дешевле.