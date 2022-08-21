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31 минуту назад

Пассажир самолета спрятал в багаже человеческий орган и попался на досмотре

Lenta.ru

Сотрудники международного аэропорта Нового Орлеана обнаружили в багаже пассажира человеческую пуповину. Об этом сообщается на сайте погранично-таможенной службы США (CBP).

Пассажир спрятал в багаже человеческий орган и попался
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина, прилетевший рейсом Spirit Airlines из Гондураса, спрятал человеческий орган с прилагаемым медицинским браслетом в чемодане, однако попался при повторном досмотре сумок.

Путешественник пояснил, что все это принадлежало его родственнику. Тем не менее, сверток с пуповиной конфисковала таможенная служба для дальнейшего уничтожения.

По данным издания, это уже не первый случай, когда в Новом Орлеане у пассажиров изымают человеческие пуповины. Аналогичный случай произошел в июне, тогда мужчина также прилетел из Гондураса.

«Учитывая огромное количество рейсов, наши офицеры часто сталкиваются с необычными предметами в чемоданах. Однако две пуповины с разницей в месяц, завезенные из одной и той же страны, явно заслуживают внимания», — заявил исполняющий обязанности директора аэропорта Нового Орлеана Марк Чойна (Mark Choina).

В настоящий момент ввоз биологических материалов на территорию США требует специального разрешения от Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее в августе австралийскую туристку сняли с рейса авиакомпании Jetstar незадолго до взлета, после того как служба безопасности обнаружила в ее багаже якобы портативную зарядку для телефона с ионно-литиевой батарейкой. После повторной проверки выяснилось, что тревога действительно оказалась ложной.

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