Пассажир спрятал в багаже человеческий орган и попался

Сотрудники международного аэропорта Нового Орлеана обнаружили в багаже пассажира человеческую пуповину. Об этом сообщается на сайте погранично-таможенной службы США (CBP).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина, прилетевший рейсом Spirit Airlines из Гондураса, спрятал человеческий орган с прилагаемым медицинским браслетом в чемодане, однако попался при повторном досмотре сумок.

Путешественник пояснил, что все это принадлежало его родственнику. Тем не менее, сверток с пуповиной конфисковала таможенная служба для дальнейшего уничтожения.

По данным издания, это уже не первый случай, когда в Новом Орлеане у пассажиров изымают человеческие пуповины. Аналогичный случай произошел в июне, тогда мужчина также прилетел из Гондураса.

«Учитывая огромное количество рейсов, наши офицеры часто сталкиваются с необычными предметами в чемоданах. Однако две пуповины с разницей в месяц, завезенные из одной и той же страны, явно заслуживают внимания», — заявил исполняющий обязанности директора аэропорта Нового Орлеана Марк Чойна (Mark Choina).

В настоящий момент ввоз биологических материалов на территорию США требует специального разрешения от Центра по контролю и профилактике заболеваний.