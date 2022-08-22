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4 часа назад

Названы странные туристические запреты в Венеции

Вечерняя Москва

В Венеции для туристов существует большое количество ограничений и запретов, а некоторые из них являются необычными. Об этом сообщила тревел-блогер из TikTok, стюардесса Барби.

Названы странные туристические запреты в Венеции
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Запрещено сидеть на полу, ступенях, памятниках или обочине каналов. Садиться можно только на скамейки: штраф от 100 до 200 евро. Запрещено сбрасывать мусор на пол: штраф 350 евро. Запрещено кормить чаек или голубей: штраф от 25 до 500 евро. Запрещено кататься на велосипеде и роликовых коньках: штраф 100 евро, — пояснила она.

Видеоролик стюардессы набрал большое количество просмотров и вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Некоторые пользователи согласились с запретами, введенными властями Венеции. Другие же заявили, что после услышанного не хотят ехать туда, передает ФАН.

Лето подходит к концу, но время побывать на море еще есть. Если вы не хотите ехать в классические места отдыха на побережье, не желая столкнуться с большим потоком туристов, то стоит присмотреться к другим удивительным уголкам России.

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