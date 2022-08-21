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40 минут назад

80% россиян этой осенью отдыхают внутри страны

Реальное время

Почти 80% россиян этой осенью планируют отдыхать на территории страны, согласно данным опрошенных RT специалистов. Чаще всего респонденты выбирают поездки в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Помимо этого, в топ вошли Минеральные Воды и Калининград. Также растет интерес к путешествиям за границу. Однако в основном это дружественные России страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

80% россиян этой осенью отдыхают внутри страны
Фото: Реальное времяРеальное время

"Доля бронирований авиабилетов в Уфу выросла на 28%, в Сочи и Махачкалу — на 23% по каждому городу, а в Казань — на 20%. При этом интерес к Калининграду и Москве увеличился на 8%, а к Санкт-Петербургу не изменился", — отметили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Дороже всего среди перелетов по стране — авиабилет в Сочи. Он обойдется в 12,5 тысячи рублей. Далее Минеральные Воды (9,7 тысячи) и Москва (8,5 тысячи рублей).

Эксперты считают, что повышенный спрос на отдых в России вызван программой туристического кешбэка. Государство возмещает 20 тысяч рублей за путешествия по стране. При поездках на Дальний Восток — 40 тысяч.

Среди других стран для отдыха россияне чаще выбирают Турцию, Армению и Таиланд. Это связано с отсутствием визовых ограничений.

Также российские туроператоры отмечают рост спроса на поездки на короткие сроки в Белоруссию.

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