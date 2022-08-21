Туриндустрия подводит первые итоги летнего сезона

Он в целом оказался лучше ожиданий. Наиболее растущим направлением летних поездок в этом году стала Абхазия, заменившая отчасти курорты Крыма и некоторые зарубежные направления

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Выручка туроператоров выше, чем в прошлом году примерно на 20-30%, несмотря на то, что спрос и продажи не дотянули до уровня допандемийного 2019 года из-за ограничений на авиаперевозки. В плюс удалось выйти благодаря росту цен на проживание и билеты.

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Больше всего этим летом вырос турпоток в Абхазию, пишет «Коммерсантъ». Лидеры зарубежных направлений — Турция, Израиль, Эмираты и ближнее зарубежье, прежде всего Армения и Узбекистан, рассказал представитель «Яндекс. Путешествий» Артур Большаков:

Артур Большаков представитель «Яндекс. Путешествий» «Из российских направлений самыми популярными стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды. Если говорить об изменениях, то в сравнении с прошлым годом, а в топ-10 среди российских направлений не попали курорты Краснодарского края и Крым. Это связано с ограничениями режима работы аэропортов юга России. Что касается зарубежных стран — стал очень большой рост в целом поездок за границу. Рост потока наблюдается и в страны ближнего зарубежья — почти в четыре раза, и в страны дальнего зарубежья — в полтора раза. Это связано со снятием ковидных ограничений, которое позволило проще пересекать границу и добраться до стран. Поток по сравнению с 2019 годом за рубеж снизился, конечно, но по сравнению с предыдущим годом увеличился. При этом цена перелета в страны Европы и дальнего зарубежья подорожала почти на 70% — от 27 тысяч до почти 48 тысяч рублей».

Один из главных трендов этого лета — исчезновение горящих туров, отмечает вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

— Большинство туроператоров, ставящих полетные программы в Турцию или Арабские Эмираты, лишилось возможности использовать свои воздушные суда и перешло на оперирование блоками мест на регулярные авиаперевозки. Это привело к тому, что уже никто не продает билеты ниже себестоимости в надежде заполнить рейс, а именно продает с целью продать кресло, за которое уже оплачено авиакомпании. Элемент «горящих туров» исчез как явление, и никаких предпосылок, что он вернется в зимний сезон мы не видим.

— Как вы в целом оцените летний туристический сезон?

— Можно сказать, что он состоялся на 50-60%. Многие туристы, к сожалению, приняли решение перенести свои летние поездки в связи с аномально высокой ценой на заграничные поездки. Плюс россияне с трудом адаптируются к отсутствию возможности пользоваться кредитными картами и к необходимости везти с собой наличные средства, которые сейчас не выгодно покупать в обменниках. Этот фактор привел к тому, что популярность отелей all inclusive увеличилась в связи с тем, что турист не тратит дополнительные средства в стране пребывания.

Неожиданно хорошо продавались этим летом Эмираты, говорят участники рынка. Несмотря на то, что летом там не сезон — слишком жарко. Но сохранилось зимнее расписание рейсов в эту страну. Кроме того, многим было удобно пользоваться этим направлением как транзитным.