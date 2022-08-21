Раскрыты хитрые схемы обмана туристов

Эксперт по путешествиям Рози Пантер рассказала о хитроумных схемах мошенничества, с которыми чаще всего сталкиваются туристы.

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«В Египте практикуется обман, связанный с катанием на верблюдах. Турист платит за такое развлечение и забирается на животное. Однако слезть с верблюда он не сможет, пока не заплатит определенную сумму», – пишут СМИ.

Не менее изощренные схемы – у европейских мошенников. Отдыхающие в Италии могут недосчитаться кошелька из-за трюка с куклой. Пожилая женщина якобы случайно роняет путешественнику на руки куклу, похожую на младенца. Пока ошарашенный турист пытается сообразить, что произошло, его карманы обыскивают мошенники.