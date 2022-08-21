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1 час назад

Раскрыты хитрые схемы обмана туристов в Египте, Италии и США

РИА "ФедералПресс"

Эксперт по путешествиям Рози Пантер рассказала о хитроумных схемах мошенничества, с которыми чаще всего сталкиваются туристы.

Раскрыты хитрые схемы обмана туристов
Фото: РИА "ФедералПрессРИА "ФедералПресс

«В Египте практикуется обман, связанный с катанием на верблюдах. Турист платит за такое развлечение и забирается на животное. Однако слезть с верблюда он не сможет, пока не заплатит определенную сумму», – пишут СМИ.

Не менее изощренные схемы – у европейских мошенников. Отдыхающие в Италии могут недосчитаться кошелька из-за трюка с куклой. Пожилая женщина якобы случайно роняет путешественнику на руки куклу, похожую на младенца. Пока ошарашенный турист пытается сообразить, что произошло, его карманы обыскивают мошенники.

Стать жертвой мошенников можно и в США. Там недобросовестные таксисты помогают туристам достать сумки из багажника, однако путешественник может потом недосчитаться одной из них, пишет РИА ФАН со ссылкой на издание Express. Ранее «ФедералПресс« рассказывал, как вернуть деньги за отмененные в 2022 году туры.

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