Турист рассказал об отношении к россиянам в Греции

Наш соотечественник недавно вернулся из Греции, где он отдыхал 2 недели, и поделился с редакцией TourDom.ru своими впечатлениями от отдыха. Кирилл самостоятельно занимался организацией путешествия и бронированием.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

До Корфу из Москвы туристы добирались через Стамбул и Афины самолетом Turkish Airlines. Билеты покупали заранее, поэтому перелет стоил около 92–95 тыс. руб. на двоих в обе стороны. Дешевле всего обошелся рейс из Афин в Корфу – 10 000 руб.

По словам россиянина, отдыхающих на греческом курорте хватает и местный бизнес не испытывает нехватку в туристах. На Корфу много путешественников из Англии, Италии и Франции. А вот русскую речь Кирилл слышал лишь единожды. И неудивительно, ведь добираться до Греции россиянам теперь намного сложнее и стоимость перелета с несколькими пересадками многих останавливает.

Отель, в котором отдыхал наш собеседник, в течение всех двух недель был загружен на 100%. То же самое касалось и ресторанов. А для того чтобы поймать такси, один раз пришлось прождать целый час. Что касается стоимости отдыха, то она, по словам Кирилла, практически не изменилась, если сравнивать с допандемийным периодом. В Грецию туристы из Москвы ехали с наличной валютой.

Если говорить об отношении на греческом курорте к россиянам, то, отмечает собеседник, никакого негатива как со стороны представителей бизнеса, так и туристов из других стран он не заметил.

«Наоборот, в магазинах продавцы знают русские слова, пытаются как-то помочь, а сервис на высоком уровне. В аэропорту мы познакомились с туристами из Испании. Они любезно с нами общались, интересовались проблемами и искренне сопереживали тому, что некоторые россияне могут столкнуться с визовыми проблемами», – рассказал Кирилл.