Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Российских туристов обяжут использовать QR-коды и электронные путёвки для путешествий

runews24.ruиещё 1

Данные будут передаваться в единую электронную систему. Нововведение связано с законопроектом, который обязует турагентов вносить информацию о путешественнике. Он был принят в конце мая 2022 года.

Туристов в РФ обяжут использовать QR-коды и электронные путёвки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Благодаря этому операторы смогут создать электронную путёвку, оформление которой станет обязательным с сентября. Нарушителей будут привлекать к ответственности с 2023 года, пишут «Известия».

Цель единой системы – сделать туристический рынок более прозрачным и позволить госорганам формировать подробную информацию о продавцах услуг и количестве проданных туров.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители