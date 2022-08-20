Туристов в РФ обяжут использовать QR-коды и электронные путёвки

Данные будут передаваться в единую электронную систему. Нововведение связано с законопроектом, который обязует турагентов вносить информацию о путешественнике. Он был принят в конце мая 2022 года.

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Благодаря этому операторы смогут создать электронную путёвку, оформление которой станет обязательным с сентября. Нарушителей будут привлекать к ответственности с 2023 года, пишут «Известия».