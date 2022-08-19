Греция и Кипр не хотят отказываться от российских туристов

Греция и Кипр не поддерживают запрет на выдачу туристических виз россиянам. Об этом со ссылкой на чиновников из этих двух стран сообщает издание Politico.
Как заявил изданию постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, запрет на туристические визы россиянам, это решение в неправильном направлении.
«Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян», — цитирует РИА Новости публикацию американского издания.
Новости публикацию американского издания. Депутат Милонов предложил запретить россиянам поездки в Европу Politico также ссылается на заявления греческих чиновников, которые также утверждают о том, что Афины не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать уже выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.