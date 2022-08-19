Греция и Кипр не хотят отказываться от российских туристов

Греция и Кипр не поддерживают запрет на выдачу туристических виз россиянам. Об этом со ссылкой на чиновников из этих двух стран сообщает издание Politico.

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Как заявил изданию постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, запрет на туристические визы россиянам, это решение в неправильном направлении.

«Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян», — цитирует РИА Новости публикацию американского издания.

Новости публикацию американского издания. Депутат Милонов предложил запретить россиянам поездки в Европу Politico также ссылается на заявления греческих чиновников, которые также утверждают о том, что Афины не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.