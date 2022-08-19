В Чили введут послабления для туристов на въезд в страну с осени

В правительстве Чили решили смягчить правила въезда для туристов с 1 сентября. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Для того чтобы въехать в страну, иностранным путешественникам придется предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не старше 48 часов. Подчеркивается, что российская вакцина "Спутник V" подойдет для въезда в страну. При этом наличие документа об иммунизации будет эквивалентным Mobility Pass.

"Гражданам РФ для поездок сроком до 90 дней виза в Чили не нужна", - добавили в АТОР.