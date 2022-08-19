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49 минут назад

В Чили введут послабления для туристов на въезд в страну с осени

Газета.Ru

В правительстве Чили решили смягчить правила въезда для туристов с 1 сентября. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

В Чили введут послабления для туристов на въезд в страну с осени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для того чтобы въехать в страну, иностранным путешественникам придется предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не старше 48 часов. Подчеркивается, что российская вакцина "Спутник V" подойдет для въезда в страну. При этом наличие документа об иммунизации будет эквивалентным Mobility Pass.

"Гражданам РФ для поездок сроком до 90 дней виза в Чили не нужна", - добавили в АТОР.

Ранее сообщалось, что Таиланд разрешит туристам пребывать в стране с 30 до 45 дней. Также авиакомпания "Аэрофлот" запустила продажу билетов на рейсы Москва – Пхукет. Полететь из Москвы в столицу Таиланда можно с 30 октября 2022 года на самолетах Airbus A330-300.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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