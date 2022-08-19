Плавающая на каяке туристка попала под мощный ураган и утонула

На французском острове Корсика мощный ураган унес пожилую туристку, плавающую на каяке. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Трагедия произошла 18 августа во время сплава на каяках. Группа путешественников попала под сильные порывы ветра, которые достигали 62 метров в секунду. В результате ураган подхватил 60-летнюю женщину и унес ее на глазах мужа.

Туристка утонула, через некоторое время ее тело было обнаружено в воде вблизи города Бестия. Остальным отдыхающим удалось спрятаться от ветра.

По данным издания, это уже не первый случай гибели людей в Европе за последнее время из-за ураганов. Помимо британки, известно также о 12 смертях в Италии, Австрии и Франции.