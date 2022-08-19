Плавающая на каяке туристка попала под мощный ураган и утонула

На французском острове Корсика мощный ураган унес пожилую туристку, плавающую на каяке. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла 18 августа во время сплава на каяках. Группа путешественников попала под сильные порывы ветра, которые достигали 62 метров в секунду. В результате ураган подхватил 60-летнюю женщину и унес ее на глазах мужа.
Туристка утонула, через некоторое время ее тело было обнаружено в воде вблизи города Бестия. Остальным отдыхающим удалось спрятаться от ветра.
По данным издания, это уже не первый случай гибели людей в Европе за последнее время из-за ураганов. Помимо британки, известно также о 12 смертях в Италии, Австрии и Франции.
Ранее, в июле, трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, утонула в бассейне одного из гостевых домов Крыма. Специалисты занялись выяснением, соблюдалось ли законодательство о предоставлении услуг отдыхающим, а также проверяют соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.