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11 минут назад

Россияне смогут отправиться в еще одну безвизовую страну

РИА "ФедералПресс"

Власти Чили с 1 сентября смягчают ковидные требования для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Россияне смогут отправиться в еще одну безвизовую страну
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как пишет АТОР, с сентября туристам для въезда в Чили нужна справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за двое суток до пересечения границы.

Отмечается, что документ о вакцинации можно будет использовать как Mobility Pass – это означает, что туристы будут избавлены от необходимости заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать тест на ковид перед отлетом. АТОР напоминает, что для поездки в Чили на срок до 90 дней нужен только загранпаспорт.

Виза при недолгих путешествиях не требуется.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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