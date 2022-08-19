Россияне смогут отправиться в еще одну безвизовую страну

Как пишет АТОР, с сентября туристам для въезда в Чили нужна справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за двое суток до пересечения границы.

Отмечается, что документ о вакцинации можно будет использовать как Mobility Pass – это означает, что туристы будут избавлены от необходимости заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать тест на ковид перед отлетом. АТОР напоминает, что для поездки в Чили на срок до 90 дней нужен только загранпаспорт.