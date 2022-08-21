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3 часа назад

Анталью посетили свыше 8 млн. туристов

RusTurkey.comиещё 1

С ростом турпотока данный туристический регион Турции начал возвращаться к допандемическим показателям. В прошлом году Анталья в целом приняла около 9 млн туристов.

Анталью посетили свыше 8 миллионов туристов
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Благодаря свои климатическим условиям и историческим достопримечательностям Анталья может принимать туристов круглый год.

Лидером по турпотоку в Анталью за 7,5 месяцев текущего года стала Германия. Из этой страны в туристическую столицу Турции прибыли 1 млн 364 тыс. путешественников, что на 250 процентов превышает показатели 2021 года за аналогичный период. Россия, которая в предыдущее годы занимала лидирующую позицию, в текущем году расположилась на втором месте. Так, число российских туристов, прибывших в Анталью в этом году, составило 1 млн. 276 тыс. (рост на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Далее следуют Великобритания – 617 440 туристов, Польша - 392135 и Нидерланды - 236 115.

В беседе с агентством «Анадолу» губернатор Антальи Эрсин Языджи также отметил рост турпотока в регион.

«Число туристов, прибывших в Анталью, превысило 8 млн. Данный показатель намного опережает статистику аналогичного периода прошлого года. В течение длительного периода в среднем за сутки в Анталье регистрируются более 70 тыс. путешественников. Власти региона часто проводят встречи с представителями туристической сферы. До конца октября большинство отелей в целом забронированы. Мы рассчитываем на успешное завершение туристического сезона», -сказал губернатор.

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