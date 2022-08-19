Таиланд продлил безвиз россиянам до 45 дней

Власти Таиланда приняли решение увеличить период безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 дней до 45. Об этом в пятницу сообщил представитель Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотин.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Нововведение вступит в силу 1 октября и продлится до 31 марта следующего года. В свою очередь, срок действия визы по прибытии, которую оформляют граждане некоторых стран, таких как Индия, Саудовская Аравия, Китай и других, также увеличится с 15 дней до 30.

«Такой подход поможет увеличить доходы от туристической отрасли, оживить экономику и уменьшить воздействие пандемии коронавируса», – пояснил представитель CCSA.