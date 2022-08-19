Туры в бархатный сезон подорожали на 10 - 60%

По их информации, путевки на отдых в нашей стране в этом году в сентябре – октябре обойдутся в сумму от 22 тысяч рублей на человека, а цены на заграничные путевки стартуют от 60 тысяч рублей. Самыми востребованными направлениями у россиян туроператоры назвали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и ОАЭ.