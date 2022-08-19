Туры в бархатный сезон подорожали на 10 - 60%

Российские туроператоры сообщили, сколько придется потратить путешественникам, желающим отдохнуть в бархатный сезон.
По их информации, путевки на отдых в нашей стране в этом году в сентябре – октябре обойдутся в сумму от 22 тысяч рублей на человека, а цены на заграничные путевки стартуют от 60 тысяч рублей. Самыми востребованными направлениями у россиян туроператоры назвали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и ОАЭ.
Специалисты отрасли отмечают, что туры по России в бархатный сезон стоят на 10 – 15% дороже, чем годом ранее, а по зарубежным странам – на 50 – 60%. Как пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, такой скачок на заграничных направлениях связан с тем, что подорожали авиаперелеты. Так, цены на некоторые рейсы выросли вдвое.