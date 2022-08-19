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2 часа назад

Юрист рассказала, что делать в случае утери багажа при перелете

Вечерняя Москва

Юрист Ангелина Малышева рассказала, что делать, если пассажир не обнаружил свой чемодан на ленте по прибытии в аэропорт.

Юрист рассказала, что делать в случае утери багажа
Фото: PixabayPixabay

Во-первых нужно обратиться в службу розыска багажа (Lost and Found), к представителю авиакомпании-перевозчика или дежурному сотруднику в зоне выдачи багажа и сообщить о том, что чемодан или сумка отсутствуют. Необходимо будет заполнить акт розыска багажа: данные багажной квитанции, номер рейса, сведения о пассажире, адрес его местонахождения, телефон, описание внешнего вида багажа.

Владелец потерянного чемодана может отслеживать статус розыска багажа через международную автоматизированную систему розыска багажа World Trace, используя номер багажной квитанции и ФИО хозяина. Ссылка на сервис проверки размещена на сайтах авиакомпаний.

Розыск багажа проводят в течение 21 дня — если по прошествии этого времени вещи не найдут, то багаж признают утерянным, а у пассажира появляется право требовать возмещения вреда, причиненного его утратой, передает aif.ru.

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