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47 минут назад

В России утвердили увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

В России утвердили увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, при бронировании отелей и санаториев максимальная сумма возврата части средств туристам увеличена с 20 до 40 тысяч рублей. Уточняется, что очередной этап программы туристического кешбэка начнется 25 августа.

Ранее власти анонсировали осенний этап продажи туров по России. Вернуть часть средств можно будет за поездки, запланированные в период с 1 октября по 25 декабря. В продаже туров участвуют все регионы страны.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,
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