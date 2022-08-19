Эксперт назвал даты, когда лучше покупать путевки в бархатный сезон

Путевку на российские курорты в бархатный сезон выгоднее покупать после 5 сентября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.
По его словам, отдых в бархатный сезон на российских курортах идеально подходит тем, кто не любит жару и большое скопление людей.
— Сейчас все очень ждут открытия южных аэропортов, особенно в Крыму. Много отельных бронирований идет по сниженным ценам на осень. Сентябрь и начало октября — это бархатный сезон. Море будет еще прогрето, не будет жары. Однако желающих полететь будет минимум, — отметил эксперт.
Мельник подчеркнул, что цены на путевки на российские курорты значительно снизятся 5 сентября.
— Значительное понижение цен на туристические путевки произойдет 5 сентября. Это стандартная ситуация, потому что начнется ученый год. Большинство туристов — это семьи с детьми. Им неудобно ездить отдыхать в бархатный сезон из-за школы и работы. Самая низкая стоимость на туры будет с 5 по 11 сентября. А потом произойдет коррекция цен, — подчеркнул специалист.
Напомним, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 23 августа.
Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Однако российским авиакомпаниям предложили альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.