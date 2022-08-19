Эксперт назвал даты, когда лучше покупать путевки в бархатный сезон

— Сейчас все очень ждут открытия южных аэропортов, особенно в Крыму. Много отельных бронирований идет по сниженным ценам на осень. Сентябрь и начало октября — это бархатный сезон. Море будет еще прогрето, не будет жары. Однако желающих полететь будет минимум, — отметил эксперт.