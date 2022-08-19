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22 минуты назад

Российская туристка рассказала о мошенничестве в Абхазии

runews24.ru

На портале «Тонкости туризма» российская туристка рассказала о недавней поездке в Абхазию. Свои впечатления она выразила одной фразой: «везде хотят облапошить».

Российская туристка рассказала о мошенничестве в Абхазии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, девушка отметила, что при выборе экскурсий людей часто обманывают и могут даже обокрасть.

«Взяли самую дорогую конную поездку (продолжительность 2,5 часа). Итог: в машине провели больше времени (1,5 часа), чем на лошадях (50 минут)», — рассказывает путешественница.

Помимо мошеннических схем с экскурсиями туристка рекомендует не покупать продукты у домашних торговцев. По её словам животные в деревнях пасутся где, хотят и часто едят в местах с мусорными отходами.

Под критику попала и местная архитектура, которую сравнили «времен далекого СССР». Девушка пожаловалась на частое отключение света по нескольку раз в день.

Однако природные красоты усмирили критический пыл туристы, и она отметила интересные достопримечательности.

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