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19 минут назад

Необычные номера в стиле якудза появились в отеле в Японии

Мир24

В Японии отель для свиданий предлагает своим постояльцам необычные номера. Они воссоздают атмосферу криминального мира организованной преступности, передает «МИР 24».

Необычные номера в стиле якудза появились в отеле в Японии
Фото: Мир24Мир24

Всего в отеле восемь тематических номеров. Один из них оформлен в стиле тюремной камеры: серые стены, жесткие лавочки и стена из настоящей решетки. Другой вариант размещения – комната для допроса в полицейском участке. Здесь можно примерить на себя роль не только гангстера, но и полицейского. Тем, кто хочет почувствовать себя гангстером на свободе, есть комнаты в виде офисов вымышленных кланов якудза.

Хотя этот отель большинство людей считает местом для коротких свиданий, владельцы предпочитают называть его отелем для отдыха. В номерах можно устраивать деловые встречи, вечеринки и фотосессии.

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