Необычные номера в стиле якудза появились в отеле в Японии

Всего в отеле восемь тематических номеров. Один из них оформлен в стиле тюремной камеры: серые стены, жесткие лавочки и стена из настоящей решетки. Другой вариант размещения – комната для допроса в полицейском участке. Здесь можно примерить на себя роль не только гангстера, но и полицейского. Тем, кто хочет почувствовать себя гангстером на свободе, есть комнаты в виде офисов вымышленных кланов якудза.