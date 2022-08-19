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4 часа назад

На Сочи надвигаются смерчи: что делать при встрече с этим явлением

РИА "ФедералПресс"

19 августа на Сочи вновь может обрушиться смерч. Об этом предупреждают власти курорта и сообщают, куда звонить в случае ЧП.

На Сочи надвигаются смерчи: что делать при встрече с этим явлением
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Действует оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112», – говорится в сообщении.

Смерчи возможны на участке Магри – Веселое. По прогнозу также ожидается ливень и ветер до 14 м/с.

Отдыхающим рекомендовано в целях безопасности не оставлять автомобили в неположенных местах и не приближаться к воде.

Непогода уже накрывала окрестности курортного города этим летом. Тогда в районе Сочи смыло автомобили с людьми, которые остановились на ночлег в неположенном месте. Выжил только один из восьми человек.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,
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