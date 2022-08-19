На Сочи надвигаются смерчи: что делать при встрече с этим явлением

19 августа на Сочи вновь может обрушиться смерч. Об этом предупреждают власти курорта и сообщают, куда звонить в случае ЧП.
«Действует оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112», – говорится в сообщении.
Смерчи возможны на участке Магри – Веселое. По прогнозу также ожидается ливень и ветер до 14 м/с.
Отдыхающим рекомендовано в целях безопасности не оставлять автомобили в неположенных местах и не приближаться к воде.
Непогода уже накрывала окрестности курортного города этим летом. Тогда в районе Сочи смыло автомобили с людьми, которые остановились на ночлег в неположенном месте. Выжил только один из восьми человек.