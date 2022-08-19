Мать отсадила сына из бизнеса в эконом и получила поддержку

Женщина оплатила первый класс для няни своих троих детей, а сына-подростка отсадила в эконом, объяснив это тем, что в последние годы он стал слишком «эгоистичным». Пользовательница поделилась историей на форуме Reddit и получила поддержку комментаторов. На публикацию обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор поста рассказала, что решила отправиться в длительный отпуск с детьми и оплатила места в бизнес-классе самолета не только для членов семьи, но и для 45-летней няни. Однако такое решение привело в ярость 18-летнего сына самой героини. Юноша раскритиковал действия матери, заявив, что она должна быть более экономной.

По словам женщины, она была «шокирована» поведением подростка. Поэтому, чтобы проучить юношу, она приобрела ему место в экономклассе. Когда в день вылета подросток наконец осознал, что слова матери не шутка, он закатил истерику прямо посреди аэропорта.

Большинство пользователей встали на сторону родительницы. «Молодец, что стоишь на своем, — отметил один из комментаторов. — Может быть, эта ситуация его чему-нибудь научит».