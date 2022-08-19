В Сочи ожидают наплыва туристов осенью

В Сочи ожидают наплавы туристов этой осенью из-за очередного этапа продажи туров с кешбэком по России. Такое мнение высказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.

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"Сочи стал самым продаваемым направлением в предыдущих акциях туристического кешбека. В программе участвовало 130 сочинских отелей и здравниц. Туроператоры отмечали повышенный спрос на главный черноморский курорт России", - прокомментировал он.

На этот раз осенний этап продажи туров с кешбэком позволит сгладить сезонность в Сочи и поддержать предприятия санаторно-курортной сферы в низкий сезон.