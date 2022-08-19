Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

В Сочи ожидают наплыва туристов осенью

Inc-News

В Сочи ожидают наплавы туристов этой осенью из-за очередного этапа продажи туров с кешбэком по России. Такое мнение высказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.

В Сочи ожидают наплыва туристов осенью
Фото: Inc-NewsInc-News

"Сочи стал самым продаваемым направлением в предыдущих акциях туристического кешбека. В программе участвовало 130 сочинских отелей и здравниц. Туроператоры отмечали повышенный спрос на главный черноморский курорт России", - прокомментировал он.

На этот раз осенний этап продажи туров с кешбэком позволит сгладить сезонность в Сочи и поддержать предприятия санаторно-курортной сферы в низкий сезон.

Напомним, новый этап программы туркешбэка на путешествия по России стартует 25 августа. Кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные с 25 августа по 10 сентября, отправиться в путешествие нужно будет с 1 октября по 25 декабря. По предварительным прогнозам, осенним этапом программы воспользуются 600 тыс. россиян.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители