В Сочи ожидают наплыва туристов осенью

В Сочи ожидают наплавы туристов этой осенью из-за очередного этапа продажи туров с кешбэком по России. Такое мнение высказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.
"Сочи стал самым продаваемым направлением в предыдущих акциях туристического кешбека. В программе участвовало 130 сочинских отелей и здравниц. Туроператоры отмечали повышенный спрос на главный черноморский курорт России", - прокомментировал он.
На этот раз осенний этап продажи туров с кешбэком позволит сгладить сезонность в Сочи и поддержать предприятия санаторно-курортной сферы в низкий сезон.
Напомним, новый этап программы туркешбэка на путешествия по России стартует 25 августа. Кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные с 25 августа по 10 сентября, отправиться в путешествие нужно будет с 1 октября по 25 декабря. По предварительным прогнозам, осенним этапом программы воспользуются 600 тыс. россиян.