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3 часа назад

Россиянка описала Абхазию: «везде хотят облапошить»

Lenta.ru

Россиянка впервые побывала в Абхазии и перечислила главные минусы страны, омрачившие ее путешествие. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка описала Абхазию: «везде хотят облапошить»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушка описала республику фразой «везде хотят облапошить» — по ее словам, в стране много краж, а отдыхающих часто обманывают с экскурсиями.

«Взяли самую дорогую конную поездку (продолжительность 2,5 часа). Итог: в машине провели больше времени (1,5 часа), чем на лошадях (50 минут)», — возмутилась она.

Также читательница портала посоветовала не покупать домашний сыр у торговцев, поскольку не всегда ясно, где пасутся животные. «В городе и деревнях коровы ходят, где хотят, и едят прям с помоек, при мне съела пластиковый пакет с чем-то внутри», — заметила путешественница.

Кроме того, туристка обратила внимание на большое количество животных, которые бывают агрессивными.

«Коровы лежат и с**т везде, на главном шоссе они спят на каждом километре. Объезжать приходится», — пожаловалась она.

Помимо прочего, она отметила архитектуру «времен далекого СССР», постоянное выключение света по четыре-шесть раз в день и необходимость снятия наличных в банкоматах с комиссией в 100 рублей.

Тем не менее отпуск россиянке понравился, так как все минусы компенсировала природа. Она посоветовала посетить гору Мамзышха, откуда можно увидеть Сочи, и Хашупсинский каньон. «Также были на знаменитом озере Рица, на своей машине туда надо съездить обязательно, озеро и дорога к нему, водопады потрясающие», — восхитилась девушка.

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